Суд признал законным включение движения "Весна" в список экстремистских

Решение суда предполагает запрет деятельности организации на территории России

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным включение движения "Весна" в перечень экстремистских организаций. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на решение Санкт-Петербургского суда включить движение "Весна" в перечень экстремистских организаций и решил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.

Иск о признании "Весны" экстремистской организацией подал в конце сентября 2022 прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, тогда же деятельность движения была приостановлена. В надзорном ведомстве посчитали, что организация имеет своей целью подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России. В декабре 2022 года иск прокурора был удовлетворен горсудом Санкт-Петербурга.

Решение суда означает запрет деятельности организации на территории России. В октябре Министерство юстиции внесло указанное движение в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента. Росфинмониторинг также добавил организацию в список террористов и экстремистов.

"Весна" организовала несколько акций против СВО на Украине и мероприятия против проведения частичной мобилизации.