В Роспотребнадзоре расшифровали возбудитель вируса кори этого сезона

В ведомстве отметили, что идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ученые Роспотребнадзора полностью расшифровали возбудитель вируса кори этого эпидемического сезона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными [Московского] научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, расшифрован преобладающий геновариант вируса кори - D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, определить пути проникновения вируса из других стран.

"Принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу или подтипу не влияет ни на клиническое течение заболевания, ни на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения кори", - подчеркнули в ведомстве.

В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Он отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори.