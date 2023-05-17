В Петербурге ограничат движение и изменят автобусные маршруты из-за фестиваля

Мероприятие пройдет с 18 по 21 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,17 мая. /ТАСС/. Движение транспорта временно ограничат в центре Петербурга во время проведения фестиваля SPbTransportFest с 18 по 21 мая, также будут изменены трассы трех автобусных маршрутов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 18 по 20 мая 2023 года в Петербурге состоится IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. В связи с проведением фестиваля вводятся временные ограничения в движении транспорта на ряде улиц. С 06:00 18 мая 2023 года до 22:00 19 мая 2023 года запрещается движение по: Манежной площади, Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы, Инженерной улицы от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улицы от Замковой улицы до Манежной площади", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с 22:00 19 мая до 21:00 20 мая движение транспорта будет также прекращено по Замковой улице, площади Белинского, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы, на Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы. Ограничения затронут и набережную реки Фонтанки от площади Белинского до набережной реки Мойки.

Прекратится движение транспорта 20 мая с 21:00 до 21:00 следующего дня по Манежной площади, Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы, Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади. Также 20 мая с 6:00 до 15:00 движение транспорта будет запрещено по Морской набережной от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и на самой площади.

"Также 20 мая с 06:00 до 15:00 вносятся изменения в трассы трех автобусных маршрутов: №№ 100, 158, 220, 261", - говорится в сообщении комтранса.

IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest состоится в Петербурге с 18 по 20 мая 2023 года. Это одно из знаковых и главных отраслевых городских событий года. В рамках фестиваля традиционно пройдет парад исторического транспорта, открытая выставка инновационной техники и ретротранспорта, конкурсы профессионального мастерства водителей автобусов и трамваев, а также финал Всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее". Предусмотрены деловая и развлекательная программы.