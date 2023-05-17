В России будут развивать консультации и психологическую помощь для родителей

Планируется также повышать качество и безопасность товаров и услуг для несовершеннолетних, развивать социальные службы, помогающие людям в трудных ситуациях

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Психологическая и педагогическая помощь родителям, консультации по воспитанию детей отнесены к направлениям, которые власти РФ считают нужным развивать в ближайшее время. Это следует из утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года.

В опубликованном в среду документе, в частности, перечислены задачи по развитию современной безопасной инфраструктуры для несовершеннолетних, формированию условий для активного участия детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в жизни общества. Одна из них - "оказание родителям (законным представителям) детей психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам образования и воспитания детей".

Также российские власти будут анализировать состояние предназначенных для детей объектов, обеспечивать доступность образования, спорта, медицины, благоустраивать дворы и создавать безопасные игровые и физкультурные площадки. Они намерены ограничивать для детей возможность попасть в аварийные и заброшенные здания и сооружения, а также наращивать антитеррористическую и противопожарную защищенность жилья, социальной инфраструктуры и транспорта.

Планируется повышать качество и безопасность товаров (в том числе продуктов) и услуг для несовершеннолетних, развивать социальные службы, помогающие людям в трудных ситуациях.

В числе других задач - обеспечение безопасных условий для отдыха детей, их социализации, воспитания, физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития, а также для социальной адаптации и реабилитации.