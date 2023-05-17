В Екатеринбурге в 2023 году заложат новую капсулу времени на 50 лет

Она будет сделана из карбона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Новую капсулу времени заложат в Екатеринбурге на 50 лет в исторический день рождения города - 18 ноября. Предыдущую капсулу времени, которая была заложена в 1973 году в день 250-летия города в центре на Плотинке, вскроют в день 300-летия, сообщил в среду журналистам глава города Алексей Орлов.

"Какая предполагается процедура. Вскрыть эту капсулу мы планируем 18 августа, это будет день, насыщенный событиями. Почему летом? Потому что нам необходимо будет время до нашего исторического дня рождения, до 18 ноября, когда мы будем закладывать новую капсулу, для того, чтобы расшифровать все, что там есть", - сказал Орлов.

Также глава Екатеринбурга уточнил, что новая капсула будет сделана из карбона, в то время как старая была изготовлена из нержавеющей стали. "Я думаю, что мы изготовим новый люк, как раз у нас сейчас идут работы по формированию туристского кода центра города с привлечением федеральных средств, там как раз есть один из разделов - это люки с символикой города", - уточнил Орлов.

Местные власти рассматривают возможность заложить в новую капсулу времени генеральный план города до 2045 года. Также на сайте 300-летия города есть специальная страница, на которой жители Екатеринбурга могут оставить свои предложения по наполнению новой капсулы времени.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.