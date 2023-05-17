Врачи проведут Прилепину еще одну операцию

Состояние писателя остается стабильным

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Лечащие врачи писателя Захара Прилепина приняли решение провести ему еще одну операцию для восстановления, его состояние остается стабильным. Об этом в среду сообщила пресс-служба писателя.

"Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что до операции Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

Ранее писатель перенес два этапа операции на ногах, которые были травмированы в результате совершенного на него покушения, последнее вмешательство длилось 4,5 часа.