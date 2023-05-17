Прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Санкт-Петербурге

Проверка проводится по линии учебного процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура и Рособрнадзор проводят выездную проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Проверка проводится по линии учебного процесса. В числе прочей документации комиссия исследует выпускные работы магистрантов, темы научных исследований аспирантов", - сказала Самолетова.

Она добавила, что более подробно прокомментировать обстоятельства проверки в университете смогут только после ее окончания.

Комментарием прокуратуры и Рособрнадзора относительно причин проверки и ее деталей ТАСС в настоящее время не располагает. По информации местных СМИ, надзорные ведомства посетили вуз в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.

Европейский университет - негосударственный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор, получить новую лицензию ему удалось в конце лета 2018 года.