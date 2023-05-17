Затор на реке Колыме у якутского поселка Зырянка разрушился

Наблюдается густой ледоход

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Затор на реке Колыме у якутского поселка Зырянка в Верхнеколымском районе саморазрушился, наблюдается густой ледоход. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Якутского УГМС.

"По данным наблюдений, 18 мая 2023 года на 00:00 (16:00 мск 17 мая) местного времени на реке Колыме у поселка Зырянка затор льда саморазрушился, наблюдается густой ледоход. Уровень воды за последние два часа снизился на 59 см", - говорится в сообщении.

Подтопленной остается взлетно-посадочная полоса населенного пункта, отметили в управлении. Отметка опасного явления не превышена.

Ранее сообщалось, что будут организованы регулярные рейсы из Якутска в Зырянку и обратно через Среднеколымск. Пассажиры вылетят в Среднеколымск на самолете Ан-24, до поселка Зырянка будут доставлены на стыковочном рейсе на вертолете Ми-8.

Вечером в среду на реке Лене вдоль территории городского округа Якутска наблюдается густой ледоход. По данным мэрии Якутска, всего на территории городского округа в зону возможного подтопления подпадают девять населенных пунктов - Табага, Хатассы, Пригородный, микрорайоны Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Марха, 326 жилых домов, в которых проживают 1 043 человека, в том числе 294 ребенка.