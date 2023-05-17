17 мая, 14:29
Военная операция на Украине

В Саранске открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе СВО ефрейторе

Табличку разместили на здании Саранского государственного промышленно-экономического колледжа

ТАСС, 17 мая. Памятную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции ефрейтора Романа Крашенинникова открыли в Саранске, сообщается на сайте правительства Мордовии.

"В Саранске 17 мая состоялось открытие мемориальной доски в память о Романе Крашенинникове. Обычный парень, который жил и учился в Саранске, он посчитал своим долгом отправиться на защиту интересов страны, отдать самое святое - свою жизнь", - говорится в сообщении.

Мемориальную табличку разместили на здании Саранского государственного промышленно-экономического колледжа, где учился Крашенинников.

Как отметили в пресс-службе, Роман всегда отличался целеустремленностью, чуткостью, уважением к старшим, умением дружить, правильным отношением к жизни: совмещал учебу и спорт, выступал за команду колледжа. После прохождения срочной службы в армии Роман, как его отец и старший брат, решил посвятить свою жизнь защите Отечества - он подписал контракт на продолжение военной службы в воздушно-десантных войсках. Когда началась специальная военная операция, Роман вступил в ряды защитников России.

Ефрейтор Роман Сергеевич Крашенинников мужественно погиб 29 июня прошлого года при выполнении боевой задачи. Указом президента РФ он посмертно награжден Орденом Мужества. 

Теги:
РоссияМордовияВоенная операция на Украине
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