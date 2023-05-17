В Москве наградили лауреатов премии "Горячее сердце"

Награду получили 12 детей и молодых людей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Десятая торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" состоялась в московском Музее Победы в среду, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Лауреатов поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его обращение на церемонии зачитала вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова. "Ваши примеры являются примерами мужества и героизма. Вы содействуете проявлению общечеловеческих ценностей и прививаете чувство сопричастности и ответственности. Поступки молодых ребят, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, заслуживают уважения. Спасибо родителям, наставникам, учителям за воспитание детей, которыми мы все гордимся", - сказал Володин.

Помощь людям в экстренной ситуации

Диплом за мужество, стойкость и героизм, проявленный при оказании помощи пострадавшим, а также нагрудный знак "Горячее сердце" в рамках инициативы вручили министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев и статс-секретарь - замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Награду получили 12 детей и молодых людей. Самыми юным награжденными стали восьмилетние Максим Николаев из Московской области и Егор Шикшнюс из Калининградской области. Максим смог предотвратить пожар на детской площадке, потушив источник возгорания песком, а Егор спас жизнь мальчику, который запутался в самодельных тканевых качелях и едва не задохнулся. Также награду получила 13-летняя Маргарита Неминущая из Тверской области, которая спасла провалившуюся под лед женщину.

"На Руси всегда почитали тех людей, которые готовы совершить подвиг, которые совершают героические поступки, которые неравнодушны к другому горю и которые готовы всегда прийти на помощь. Именно такие ребята сегодня стоят на этой сцене. Здесь прозвучало, что кто-то из них мечтает стать полицейским, работать в полиции. Я думаю, мы будем очень рады, когда подрастут такие ребята и придут на службу в органы правопорядка", - сказал Колокольцев в ходе церемонии.

Бугаев в ходе церемонии также выразил благодарность педагогам и работникам, которые воспитали ребят, проявивших героизм и оказавших помощь попавшим в беду людям. "Такие поступки должны находить отклик в наших сердцах. Дорогие ребята, может быть, вам кажется, что вы ничего такого особенного и не сделали. Но это не так. Своим примером, своим поступком вы своим сверстникам, своим друзьям, своим товарищам показываете, как надо поступать в таких ситуациях, как становиться настоящим человеком и как прожить свою жизнь так, чтобы стать примером для остальных", - сказал он.

Активная гражданская позиция

Диплом за неравнодушное отношение к людям, активную гражданскую позицию и реализацию социально значимых инициатив и нагрудный знак в этой номинации получили восемь лауреатов. В их числе - 14-летний Александр Дрогин из Краснодарского края, который в начале специальной военной операции (СВО) на свои карманные деньги купил для военнослужащих медикаменты, теплые носки и крекеры. Также награду получил 19-летний Кирилл Прохоров из Воронежской области, создавший приспособление, которое помогает людям с инвалидностью по зрению ориентироваться в пространстве. Над изобретением юноша трудился почти год. "Умный" ориентир для слабовидящих "Мария" предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях голосом и вибрацией. Еще одним лауреатом стал 18-летний Илья Харченко из Донецка, который 27 февраля 2022 года вместе с отцом добровольно пошел служить в Вооруженные силы ДНР. Илья принимал участие в освобождении Мариуполя, Павловки. В ноябре 2022 года он был демобилизован для продолжения обучения в институте, куда поступил еще до службы в армии.

Награды вручили председатель координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" Антон Демидов и герой России Марат Алыков.

"Дорогие ребята, ваши подвиги восхищают и захватывают меня. Я и многие люди бесконечно благодарны вам. Большое спасибо инициативе ("Горячему сердцу" - прим. ТАСС). Мы видим эти истории, и мне лично хочется творить, созидать для того, чтобы создать для этих детей прекрасное будущее, они этого заслуживают", - сказал Демидов.

Преодоление жизненных трудностей

Диплом за преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе, а также нагрудный знак вручили Кузнецова и замглавы Минобрнауки Ольга Петрова. Лауреатами стали шесть человек, в том числе 13-летний Данил Капустин из Забайкальского края, которому в два года был поставлен диагноз - нейросенсорная тугоухость четвертой степени, пограничная с глухотой. Несмотря на свой диагноз, он занимается танцами и достигает успехов. Также награду получил 17-летний Всеволод Куликов из Кисловодска, музыкант и инвалид по зрению. За пять лет он оказал помощь в проведении более чем 100 музыкальных занятий с детьми и родителями, принял участие в 14 мастер-классах для педагогических работников и специалистов системы образования Ставропольского края и республик Северного Кавказа.

"Ребята, вы - маяки для них (детей - прим. ТАСС), вы - навигаторы для тех, кто сегодня думает, как им жить дальше. И мы твердо знаем, что вы будете специалистами в разных отраслях. <…> Кем бы вы ни стали, вы будете настоящими гражданами своей страны", - сказала Кузнецова.

О премии

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" проводится Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года. Основная цель - чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. Имена и истории мужественных поступков лауреатов вносятся в почетную книгу "Горячее сердце".

Также памятным знаком "Горячее сердце" награждено агентство ТАСС за информационное освещение инициативы.