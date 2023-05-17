Минпросвещения исключило вспышки инфекций в период ЕГЭ

В ведомстве отметили, что для этого предпринимаются все необходимые меры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вспышек инфекционных заболеваний, в частности кори, в школах во время проведения ЕГЭ удастся не допустить, предпринимаются все необходимые меры, заявил ТАСС в среду первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Предстоят большие мероприятия, связанные с проведением ЕГЭ, и на этих мероприятиях, на всех, соблюдаются все меры, которые необходимы для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, для этого делается абсолютно все. И мы уверены, что все пройдет очень хорошо <...>. Безусловно, одни из самых жестоких правил в этой связи относятся именно к образовательным организациям, поэтому мы уверены, что нам удастся все такие ситуации предотвратить и не допустить", - ответил он на вопрос, наблюдаются ли в школах случаи заболевания корью.

В течение последнего месяца в столичных вузах были выявлены случаи заболевания корью, в связи с чем проводились противоэпидемические мероприятия, а студентов, контактировавших с заболевшими, временно переводили на дистанционное обучение.

15 мая Минобрнауки и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, согласно которым университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с ОРВИ и с высыпаниями на коже, а в случае регистрации двух и более заболевших корью в вузе рекомендовано переходить на дистанционное обучение на срок от 21 дня. Также медработникам в вузах рекомендовали организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании.