В регионах СКФО прошли семинары по внедрению стандартов кавказского гостеприимства

Мероприятия посетили более 1 тыс. человек

ТАСС, 17 мая. Серия семинаров по внедрению единых стандартов кавказского гостеприимства прошла во всех регионах Северного Кавказа с участием более 1 тыс. представителей туриндустрии в рамках проекта по развитию туристического потенциала регионов округа "Кавказ Gran Turismo". Об этом ТАСС в среду рассказал председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, координатор проекта Христофор Константиниди.

Единые "Стандарты Кавказского гостеприимства" разработаны в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в виде методических рекомендаций и являются пошаговой инструкцией добровольного внедрения стандартов качества услуг, единых на всем Северном Кавказе. Они включают в себя четыре основных раздела, регламентирующих работу коллективных средств размещения в области приема и размещения туристов, содержания номерного фонда, питания, благоустройства территории.

"Кавказское гостеприимство - это бренд, известный еще с давних времен, и он имеет особенности в виде колорита, культуры, традиций, быта народов Северного Кавказа. И наша задача - обеспечить единые стандарты и одинаково высокое качество предоставления туристических услуг, для этого 10-17 мая во всех регионах Северного Кавказа и в Адыгее прошли семинары. Мероприятия посетили больше гостей, чем ожидалось, всего более 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Экспертами на семинарах выступили практики ведущих российских компаний сферы туризма и гостеприимства, профессорско-преподавательский состав вузов. Участникам рассказали о содержании стандартов, их внедрении, обучении персонала и способах контроля качества сервиса.

По итогам мероприятий принято решение оказывать методическую помощь по внедрению стандартов и по обучению персонала. К тому же определена необходимость проведения мониторинга местными властями уровня качества обслуживания. "Потому что стандарты внедряются на добровольной основе, но те, кто взял на себя обязательства, безусловно могут быть примерами для других. В Кабардино-Балкарии на семинарах из зала включились в дискуссию руководители гостиниц, которые рассказали, как они уже внедряют стандарты кавказского гостеприимства, об их пользе и дали рекомендации другим присутствующим", - добавил Константиниди.

Организаторами мероприятий выступили оргкомитет проекта "Кавказ Gran Turismo", региональные министерства туризма, Северо-Кавказский федеральный университет, Сочинский государственный университет и Общенациональный союз индустрии гостеприимства при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

О проекте

Проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе "Кавказ Gran Turismo" реализуется в рамках соглашения, подписанного министрами туризма восьми регионов РФ на федеральном совещании 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и Адыгеи по развитию и продвижению туристического потенциала Северного Кавказа.