Фермеры Молдавии пригрозили протестами в случае нерешения проблемы импорта зерна с Украины

Ассоциация "Фермерская сила" сообщила, что большинство мелких и средних фермеров страны находятся на грани банкротства

КИШИНЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Фермеры Молдавии выйдут на протесты, если правительство не запретит импорт зерна с Украины или не окажет им финансовую помощь. С таким заявлением выступила в среду молдавская ассоциация "Фермерская сила" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Очень надеемся, что это предупреждение будет услышано и будут приняты срочные меры для спасения сельскохозяйственной отрасли от коллапса. В противном случае мы объявляем о начале с 7 июня акций протеста по всей стране", - говорится в заявлении ассоциации.

В нем отмечается, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров Молдавии находятся на грани банкротства. В 2022 году они пострадали из-за засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза, объяснили в ассоциации.

Аграрии потребовали от правительства выделить компенсации, временно ограничить импорт зерна с Украины, обязать Джурджулештский порт экспортировать только сельскохозяйственную продукцию молдавского происхождения, а также погасить долги по субсидиям за прошлый год.

В 2022 году молдавские аграрии уже провели несколько акций протеста, чтобы привлечь внимание правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. В мае правительство Молдавии проинформировало о планах ограничить импорт зерновых с Украины, как это сделали восточноевропейские страны. Однако республика отказалась от этих планов после заявления властей Украины, которые пригрозили в ответ остановить импорт всей продукции из Молдавии.