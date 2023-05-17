В Северной Осетии наградили семьи погибших в СВО военнослужащих

Глава региона Сергей Меняйло выразил соболезнования родственникам героев

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло наградил семьи военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло встретился с семьями военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель Северной Осетии выразил соболезнования родственникам героев и передал им государственные награды", - говорится в сообщении.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденами Мужества (посмертно) награждены: старший лейтенант Иван Каренгин, мичман Аслан Каргинов, старший прапорщик Азамат Харебов, старшина Нодар Хадаев, старший сержант Михаил Гусев, старший сержант Валерий Михайлов, младший сержант Александр Хохлов, ефрейтор Виталий Касаев, ефрейтор Альберт Урусов, рядовой Анатолий Базаев, рядовой Виталий Дудаев, рядовой Денис Чалов.

Меняйло отметил, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь семьям бойцов, погибших при исполнении воинского долга.

"Они достойно выполнили свой воинский долг. Наши военнослужащие отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы будем всегда помнить и гордиться ими", - сказал глава региона.