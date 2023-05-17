В Южной Осетии на Транскаме построят новый мост и отремонтируют трассу

Объект планируют сдать в эксплуатацию к началу августа

ЦХИНВАЛ, 17 мая. /ТАСС/. Новый мост построят к концу лета текущего года на Транскавказской автомагистрали около микрорайона "Северный", а также отремонтируют порядка 6 км автотрассы. Об этом президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву сообщил в среду глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог республики Алан Габараев.

"Мы укладываемся в сроки, работа идет по графику. Проблем никаких нет. Дорога будет заасфальтирована вплоть до галереи. В текущем году планируем уложить асфальт на протяжении 6 км. Мы приложим все усилия, чтобы к началу августа текущего года сдать объект в эксплуатацию", - сказал глава комитета Алан Габараев.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, Гаглоев в среду осмотрел ход строительства моста в столичном микрорайоне "Северный". В ведомстве отметили, что участок трассы, прилегающий к мосту, находится в аварийном состоянии. Во избежание несчастных случаев из-за плохой видимости проезжей части было принято решение о возведении нового моста.

Президент дал положительную оценку ходу строительства, отметив, что за короткий срок была проделана немалая часть работы. "Если вы продолжите работать в таком темпе, то будут соблюдены сроки сдачи объекта", - сказал Гаглоев.

Ранее Алан Габараев сообщал ТАСС, что дорожные строители Южной Осетии планируют отремонтировать к концу лета противолавинную галерею на югоосетинской части Транскавказской автомагистрали в селе Рук Дзауского района, а также поврежденные участки трассы. Он отметил, что также планируется демонтировать бетонные парапеты вдоль трассы, нанести на них специальное покрытие, установить светоотражатели, и после покрытия дорожного полотна асфальтом планируется вновь установить их вдоль трассы, а также нанести на дорожное полотно разметку. Помимо этого, на Транскаме в нескольких местах планируется возведение туалетных помещений.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по Транскавказской автомагистрали проезжают порядка 8 тыс. автомобилей.

В новость внесена правка (00:06 мск 18 мая) - передается с исправлением опечатки в пятом абзаце, верно - Габараев