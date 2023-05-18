Дума обсудит штрафы за передачу персональных данных по зарубежным мессенджерам

Также депутаты рассмотрят правительственный законопроект о порядке продажи жилых помещений, конфискованных государством у чиновников-коррупционеров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроекты о праве силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле, а также об административных штрафах до 700 тыс. рублей за пересылку персональной информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Депутаты также обсудят инициативу о порядке продажи жилых помещений, конфискованных государством у чиновников-коррупционеров.

Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий ответственность за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг, внесен в Госдуму группой депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным в апреле. Как напоминали авторы инициативы, запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания действует с 1 марта. Инициатива устанавливает штрафы за нарушение такого запрета. Для должностных лиц он может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Депутаты также обсудят законопроект, позволяющий силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников. Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, воде и на земле. Как отмечал ранее Хинштейн, сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются "в боевых и диверсионно-террористических целях". При этом, указывал он, действующее законодательство позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять исключительно воздушным беспилотникам.

Правительственный законопроект о порядке продажи жилых помещений, конфискованных государством у чиновников-коррупционеров, Госдума также намерена рассмотреть в первом чтении. Документом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. В законопроекте определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раза сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ.