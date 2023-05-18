Более 200 издательств представят свои книги на Международном книжном салоне в Петербурге

Главными темами этого салона объявлены Год педагога и наставника, а также отмечаемое в 2023 году 320-летие Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Восемнадцатый по счету Международный книжный салон откроется в четверг в Санкт-Петербурге. В течение четырех дней на Дворцовой площади свои книги будут представлять более 200 издательств.

"Всего в Книжном салоне примут участие 259 издательств. <...> В программе большое количество мероприятий, в том числе детских. Будет также работать секция, которая посвящена творчеству поэтов и писателей - участников специальной военной операции. Отдельный блок будет посвящен мероприятиям к 100-летию Расула Гамзатова и 200-летию Александра Островского", - сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Главными темами салона объявлены Год педагога и наставника, а также отмечаемое в 2023 году 320-летие Петербурга. Книжный городок на главной городской площади занимает около 15 тыс. кв. метров, стенды издательств располагаются в четырех специально возведенных павильонах. Самый большой из оборудованных шатров займет 260 кв. метров, в нем будут проходить мероприятия, связанные с представлением авторов с Донбасса. Также особое внимание на салоне уделят детской литературе - творчеству писателей для юной аудитории будет посвящен отдельный павильон.

Участниками салона, по данным организаторов, станут писатель, литературовед Евгений Водолазкин; писательница Татьяна Толстая, которая расскажет о своей новой книге "Истребление персиян"; блогер Дмитрий Goblin Пучков; специалист в области нейронауки и психолингвистики, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская; автор книги "Дневник священника" протоиерей Константин Пархоменко и другие.

На сцене на Дворцовой площади будет организована обширная культурная программа с выступлениями музыкальных коллективов, показами серии фильмов о Петербурге и творчестве поэтов и писателей, поэтическим баттлом "Москва vs Санкт-Петербург" и другими мероприятиями. Большую программу приготовили и библиотеки Петербурга. В частности, Президентская библиотека проведет поэтические чтения, а Российская национальная библиотека представит свои современные научно-исследовательские направления. У гостей салона будет возможность под большим литературным торшером отправить открытку в любую точку России, а также сфотографироваться с талисманом события - котом-ученым, которому выбрали имя Кот Книгодворский.

XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году пройдет с 18 по 21 мая. Организатором события выступает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза. Книжный салон в Петербурге проходит с 2006 года, в 2022 году его посетили более 500 тыс. гостей.