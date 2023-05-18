Минздрав выразил готовность обсуждать вопросы продажи алкоголя в "наливайках"

Как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, рабочая группа палаты займется темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общественного питания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России готово участвовать в обсуждении вопросов торговли спиртным в так называемых наливайках и может рассмотреть дополнительные ограничительные меры, если они поступят в установленном порядке. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Как заявил 16 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин, рабочая группа палаты займется темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общественного питания - "наливаек". В частности, речь идет о запрете их работы в ночное время. Соответствующий документ могут обсудить до конца весенней сессии.

"Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на ограничение продажи алкогольной продукции и, как следствие, снижение потребления алкоголя среди населения. Вместе с тем Минздрав России готов принять участие в работе, инициированной Госдумой, в части обсуждения вопросов продажи алкоголя в объектах общественного питания и может рассмотреть дополнительные меры об ограничении продажи при поступлении их в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, розничная продажа спиртного в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, разрешена только при наличии зала для обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м, напомнили в пресс-службе. Регионы могут увеличивать размер площади зала обслуживания посетителей, а также устанавливать полный запрет продажи алкогольной продукции в подобных заведениях.