Первая цифровая копия "Титаника" создана на основе 700 тыс. фотографий

Основной целью проекта его авторы называют не только возможность детально изучить обломки лайнера, но и провести новые исследования, чтобы лучше понять причины катастрофы

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Первая цифровая копия пассажирского лайнера "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году, создана в Великобритании. Как сообщила в среду газета The Times, масштабный проект, во время которого были сделаны около 700 тыс. фотографий, осуществила компания Magellan, специализирующаяся на подводных съемках.

При помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов ее специалисты создали 3D-модель судна, которое более 111 лет лежит на глубине 3,8 км. В партнерстве с телевизионной компанией Atlantic Productions они засняли в большом разрешении все детали - от обшивки лайнера и его гигантских винтов до так и неоткрытых бутылок шампанского и десятков пар обуви, которые разбросаны вокруг места крушения.

Модель охватывает оба фрагмента "Титаника" - его носовую и кормовую части, которые после разлома судна опустились на дно по разной траектории и скоростью, сейчас они лежат на расстоянии около 800 метров друг от друга.

Основной целью проекта его авторы называют не только возможность детально изучить обломки лайнера, но и провести новые исследования, чтобы еще лучше понять причины катастрофы.

Первый рейс "Титаника" из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, начавшийся 10 апреля 1912 года, оказался последним. 15 апреля лайнер затонул, столкнувшись в водах Атлантики с так называемым черным, то есть перевернувшимся, айсбергом темно-синего цвета, который не имел никакого отблеска. Именно это обстоятельство называют главной причиной поздней реакцией экипажа. На борту лайнера находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли. Обломки судна были обнаружены лишь в 1985 году.