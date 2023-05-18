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Первая цифровая копия "Титаника" создана на основе 700 тыс. фотографий

Основной целью проекта его авторы называют не только возможность детально изучить обломки лайнера, но и провести новые исследования, чтобы лучше понять причины катастрофы

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Первая цифровая копия пассажирского лайнера "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году, создана в Великобритании. Как сообщила в среду газета The Times, масштабный проект, во время которого были сделаны около 700 тыс. фотографий, осуществила компания Magellan, специализирующаяся на подводных съемках.

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При помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов ее специалисты создали 3D-модель судна, которое более 111 лет лежит на глубине 3,8 км. В партнерстве с телевизионной компанией Atlantic Productions они засняли в большом разрешении все детали - от обшивки лайнера и его гигантских винтов до так и неоткрытых бутылок шампанского и десятков пар обуви, которые разбросаны вокруг места крушения.

Модель охватывает оба фрагмента "Титаника" - его носовую и кормовую части, которые после разлома судна опустились на дно по разной траектории и скоростью, сейчас они лежат на расстоянии около 800 метров друг от друга.

Основной целью проекта его авторы называют не только возможность детально изучить обломки лайнера, но и провести новые исследования, чтобы еще лучше понять причины катастрофы.

Первый рейс "Титаника" из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, начавшийся 10 апреля 1912 года, оказался последним. 15 апреля лайнер затонул, столкнувшись в водах Атлантики с так называемым черным, то есть перевернувшимся, айсбергом темно-синего цвета, который не имел никакого отблеска. Именно это обстоятельство называют главной причиной поздней реакцией экипажа. На борту лайнера находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли. Обломки судна были обнаружены лишь в 1985 году. 

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