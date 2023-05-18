18 мая, 01:16

Старейшая Библия на иврите продана на аукционе Sotheby's более чем за $38 млн

Книга была создана в примерно в 900 году

ТАСС, 18 мая. Самая ранняя и самая полная Библия на иврите была продана на торгах в Нью-Йорке за $38,1 млн. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил аукционный дом Sotheby's.

"Сегодня на историческом отдельном аукционе самая ранняя и наиболее полная Библия на иврите была продана за $38,1 млн", - говорится в сообщении аукционного дома.

На сайте Sotheby's отмечается, что Библия приблизительно была создана в 900 году и является "самым ранним сохранившимся примером единого тома, содержащего все книги Библии на иврите". 

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