Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдавать ЕГЭ летом

По мнению Бориса Чернышова, такое решение позволит снизить уровень стресса у выпускников

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разрешить пересдачу единого госэкзамена не на следующий год, а в год его проведения перед сентябрем. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарий, ссылаясь на данные исследований, указывает, что 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, "22% старшеклассников в это время принимают успокоительные препараты". Одним из факторов здесь служит то, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год, уверен депутат.

"При этом в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов", - констатирует он.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года", - написал вице-спикер Госдумы, выразив уверенность в том, что такое решение "позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты".

Сдача ЕГЭ начнется с 26 мая.