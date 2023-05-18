В Москве ожидаются облачная погода и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов, на западе области может пройти кратковременный дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Московской области до 11:00 пятницы из-за высокой пожарной опасности четвертого класса.