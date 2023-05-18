На всех направлениях "Аэроэкспресса" заработала оплата по биометрии

Другие способы оплаты также будут доступны пассажирам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оплата проезда по биометрии в Москве теперь доступна на всех направлениях аэроэкспресса. К системе подключили по два турникета в терминалах в аэропортах Домодедово и Внуково, сообщил ТАСС в четверг заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее этот способ оплаты появился в аэропорту Шереметьево.

"Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". В системе уже зарегистрировано свыше 320 тыс. пользователей, совершено более 60 млн проходов. Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тыс. человек", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что сервис имеет банковский уровень защиты, поэтому вмешательство со стороны исключено. "Другие способы оплаты также продолжат работать, а выбор всегда останется за пассажиром. Мы продолжаем расширять внедрение отечественных цифровых технологий в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, проходить по биометрии в терминалах "Аэроэкспресса" могут все, кто уже использует ее в метро и на Московском центральном кольце - снова регистрироваться не нужно. Сервис доступен только для поездок в вагоне стандартного класса. Оплата по биометрии на Домодедовском и Внуковском направлениях есть только от и до Павелецкого и Киевского вокзалов.