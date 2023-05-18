Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая

Движение будет ограничено из-за проведения "Зеленого марафона", велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Движение транспорта перекроют в центре Москвы 20 и 21 мая из-за проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, 20 мая будет ограничено движение из-за проведения "Зеленого марафона". В частности, с 05:00 будет перекрыто движение на Большом Москворецком мосту и площади Васильевский спуск. С 07:00 будет закрыт проезд по улицам Ильинка и Варварка, на Новой и Старой площадях.

С 07:50 будет перекрыто движение на центральных набережных. В частности, на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, а также Пречистенской. С 08:20 будет закрыта для движения транспорта Фрунзенская набережная. Кроме того, с 08:30 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной и улице Балчуг. На всех перечисленных улицах и набережных с 00:01 20 мая будет запрещена парковка до конца мероприятия.

Кроме того, 21 мая в связи с проведением велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля будет закрыт проезд для транспорта на Садовом кольце в обоих направлениях и на нескольких центральных улицах. Так, с 00:01 до 17:00 будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С 07:00 до конца спортивных мероприятий будет перекрыто движение в обоих направлениях Садового кольца, а также съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал и улицы Баррикадная и Мясницкая. С 13:00 нельзя будет проехать по Каланчевской набережной.

Отмечается, что 20 мая на месте проведения мероприятия будут работать пять экипажей службы "Дорожный патруль" Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Во время Московского весеннего велофестиваля 21 мая помощь гражданам будут оказывать 11 велопатрульных ЦОДД.