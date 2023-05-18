Прокуратура выявила новые нарушения на детских площадках и аттракционах Оренбуржья

Ведомство контролирует вопрос полного устранения выявленных нарушений

ТАСС, 18 мая. Прокуратура обнаружила новые нарушения при использовании аттракционов и детских площадок в Оренбурге, Орске, Абдулино и других районах во время проверок, организованных после обрушения карусели в "Оренпарке". Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

"В Центральном парке культуры и отдыха имени В. П. Поляничко [в Орске] выявлены нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов. Имелись сколы пластика с образованием острых, травмоопасных кромок на аттракционе цепочная карусель "Вихрь". После прокурорской проверки все сиденья аттракциона заменены", - говорится в сообщении.

В Оренбурге надзорное ведомство обнаружило отсутствие аптечки на четырех аттракционах. При наличии протоколов ежегодной проверки технического состояния аттракционов в журнал учета данные записи своевременно не вносились. Гайская межрайонная прокуратура выявила отсутствие в акта оценки технического состояния аттракционов. Их эксплуатация допускалась по истечении назначенного срока службы без проведения оценки остаточного ресурса. Аттракционы не зарегистрированы. После вмешательства прокуратуры их эксплуатация прекращена.

Абдулинская межрайонная прокуратура установила, что на территории ФОК "Старт" используется батут, который не прошел регистрацию в органах гостехнадзора. На центральной площади города расположена не отвечающая требованиям безопасности детская игровая площадка. Ряд нарушений также был зафиксирован на детских площадках в Орске, Тюльганском, Шарлыкском, Тоцком, Соль-Илецком, Новосергиевском и ряде других районах.

В региональной прокуратуре отметили, что контролируют вопрос полного устранения выявленных нарушений. Проверки исполнения законодательства в этой сфере продолжаются.