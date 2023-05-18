Еще шесть речных трамваев привезли в Москву

По результатам проверок их внесут в реестр

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еще шесть электросудов прибыли в Москву, здесь они пройдут швартовые и ходовые испытания. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Прежде чем отправить суда в Москву, специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы. Теперь их ждет следующий этап - швартовые и ходовые испытания. Мы обязаны убедиться в полной безопасности нового вида транспорта. Кроме многочисленных внутренних испытаний, электросуда будет принимать комиссия Российского классификационного общества", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что по результатам итоговых проверок суда внесут в соответствующий реестр. "Тогда транспорт будет официально считаться новым видом передвижения по Москва-реке. Мы продолжаем готовиться к запуску регулярного речного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил заммэра.

По его словам, уже в этом году электросуда выйдут на первый регулярный речной маршрут "Парк "Фили" - Киевский". "Вот какой была их транспортировка из Санкт-Петербурга: на борту сухогруза через Неву, Ладожское, Онежское озера и Волгу; около семи суток в пути; больше 1,3 тыс. км. Скоро начнем тестовые испытания, чтобы убедиться в безопасности и проверить работоспособность всех систем - только после этого суда смогут выйти на маршрут", - уточнили в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее в департаменте транспорта сообщали, что запуск двух речных маршрутов общественного транспорта был перенесен с 1 июля 2022 года на сезон навигации 2023 года. Позже Ликсутов уточнял, что маршрут электрических речных трамваев от Автозаводского моста до столичного района Печатники заработает во втором полугодии текущего года. Затем он сообщил ТАСС, что первый речной маршрут общественного электротранспорта от парка Фили до Киевского вокзала планируется запустить в Москве в летние месяцы.

Новые водные маршруты будут обслуживать девять речных электросудов. Полностью пассажирский флот укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно. Всего на двух маршрутах откроют 23 причала-"шайбы" нового типа (некоторые из них - со станциями зарядки) и два пункта базирования флота для ночного размещения или ремонта электросудов - в Мневниках и Нагатинском Затоне. Все суда будут ледового класса.