Власти Эстонии сняли запрет на продление ВНЖ для части студентов, ученых и врачей из РФ

Согласно соответствующему заявлению кабмина республики, новая мера коснется россиян, прибывших в страну до начала специальной военной операции на Украине

ВИЛЬНЮС, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии приняло решение вывести часть находящихся в стране студентов, ученых и врачей из России и Белоруссии из-под запрета на продление вида на жительство (ВНЖ) в отношении граждан указанных стран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров республики.

"В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране", - отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте правительства.

Как отметили в кабмине Эстонии, новая мера коснется лишь россиян и белорусов, прибывших в страну до начала специальной военной операции РФ на Украине. Они также должны иметь подтверждение владения эстонским языком на уровне В2. Исключение будет сделано для академических работников, их освободили от необходимости сдавать языковой экзамен. Эти меры охватят 78 завершающих обучение студентов, несколько десятков врачей с эстонскими медицинскими лицензиями, а также трех сотрудников вузов республики.

В Таллине приняли решение ограничить выдачу гражданам РФ видов на жительство в стране и учебных виз в июле 2022 года. С августа 2022 года в республику также перестали пускать россиян с действующими эстонскими Шенгенскими визами.