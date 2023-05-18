Липецкая область направила 2 млрд рублей на помощь в проведении СВО

Регион также ведет восстановительные работы в Володарском районе Донецкой Народной Республики

ТАСС, 18 мая. Власти Липецкой области, предприниматели и жители региона направили 2 млрд рублей на помощь в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Помощь СВО, оказанная Липецкой областью, составила 2 млрд рублей. Это бюджетные и внебюджетные средства, деньги, пожертвованные неравнодушными липчанами и предпринимателями. Отправлено свыше 300 тонн гуманитарного груза. Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, регион также ведет восстановительные работы в Володарском районе Донецкой Народной Республики и Мариуполе.