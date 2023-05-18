Клинические исследования вакцин от пневмококка и менингококка начнутся в 2023 году

Препарат от пневмококковой инфекции содержит штаммы, которые не имеются ни в одной международной мировой вакцине, отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Клинические исследования вакцинных препаратов против пневмококковой и менингококковой инфекций начинаются в текущем году. Об этом на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В этом году начинаются клинические исследования двух вакцин - 16-тивалентной вакцины от пневмококковой инфекции и пятивалентной, менингококковой инфекции", - сказала она.

Скворцова пояснила, что пневмококковая вакцина содержит штаммы, которые не имеются ни в одной международной мировой вакцине. "Наиболее не просто распространенные на нашей территории, но содержащие наиболее высокую патогенность и резистентность к антибиотикам, что особенно важно", - сказала она.

Говоря о вакцине от менингококковой инфекции, Скворцова обратила внимание на результаты исследований, согласно которым отсутствующий в четырехвалентных международных вакцинах штамм B присутствует приблизительно в 20% случаев заболевания у взрослых и детей.

Клинические исследования вакцин планируется завершить в 2025 году. С 2026 года они будут обеспечивать отечественный рынок, добавила Скворцова.

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