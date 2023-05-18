В Москве назвали победителей турнира по танцевальному симулятору Just Dance

В соревновании участвовали представители двух возрастных категорий: 10-13 лет и старше 14 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Школьники и студенты колледжей Москвы приняли участие в турнире по танцевальному симулятору Just Dance, проходившем в образовательном комплексе "Кибершкола". Среди школьников 10-13 лет первое и второе место заняли ученики "Кибершколы" Андрей Байбаков и Мирослава Притыкина, третье - ученица школы № 1080 Эмилия Айриянц, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Just Dance - популярная среди школьников и студентов игра для одного или нескольких человек, основанная на повторении движений. Состязания не требуют какой-то особенной физической подготовки и умения танцевать. Нужно лишь повторять движения за актерами на экране монитора. Ребята с удовольствием занимаются такими танцами на переменах - это очень эффективный способ перезагрузки между уроками", - сказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Just Dance включает коллекцию классических и современных песен с индивидуальной хореографией для каждой из них. Принцип такой: актеры на экране танцуют, а дети повторяют их движения, чтобы набрать очки. В турнире участвовали представители двух возрастных категорий: 10-13 лет (младший дивизион) и старше 14 лет (старший дивизион).

Московский центр "Патриот.Спорт" организовывает и другие киберспортивные состязания в системе столичного образования. В 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах он провел несколько масштабных киберсоревнований, в том числе "Турнир большого города", "Турнир Победы", "Первые Московские школьные игры".