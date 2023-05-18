Студенты-профильники колледжа в Москве будут готовить моделей на Seasons Fashion Week

В мероприятии примут участие 150 учащихся

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 150 студентов колледжа "Первый московский образовательный комплекс" выступят официальной командой Seasons Fashion Week столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"150 студентов "Первого московского образовательного комплекса" получили эксклюзивное право стать официальной beauty-командой Seasons Fashion Week. С 23 по 26 мая учащиеся будут работать с моделями в галерее отеля Four Seasons Hotel Moscow. В команду вошли студенты, активно проявляющие себя, участники и победители конкурса "Мастера красоты", участники движения "Парикмахер добра", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель руководителя департамента Ирина Швец, отборочный процесс был сложным, но организаторы решили, что именно студенты "Первого московского образовательного комплекса" обладают необходимым уровнем профессионализма и имеют богатый опыт работы на событиях в мире моды. Это подтверждает высокие стандарты обучения в колледже, основанные на отработке практических навыков и умений.

Как уточнили в пресс-службе, опытные преподаватели колледжа подготовят и сопроводят beauty-команду на неделе моды. Четыре дня студенты будут делать макияж и прически моделям, руководствуясь советами наставников и вдохновляясь работами более чем 100 дизайнеров. Команда поделится на группы, каждая из них будет создавать свою часть образа моделей - тон, глаза, губы.

"Студенты Первого московского образовательного комплекса постоянно участвуют в мероприятиях моды разных уровней - Estet Fashion Week, Back Fashion, Московском конкурсе молодых модельеров. Кроме того, они регулярно выступают визажистами мероприятий МУЗ-ТВ и других компаний. Первый московский образовательный комплекс обучает студентов с 2014 года. Сейчас в нем учатся свыше 4 тыс. человек. Колледж ежегодно выпускает около 900 студентов по 18 специальностям, они успешно трудятся на 300 городских организациях", - добавили в пресс-службе.

Начиная со второго курса учащиеся проходят производственную практику в столичных предприятиях. В 2022/2023 учебном году ее прошли 2 897 студентов. Кроме того, колледж имеет цеха, мастерские, лаборатории и полигоны, на которых студенты получают и развивают первичные практические навыки и компетенции, связанные с будущей профессиональной деятельностью. В колледже работают 290 высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагоги регулярно повышают квалификацию, в том числе на стажировках у профильных работодателей столицы.