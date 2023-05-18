В Москве прошел семейный фестиваль ГТО по отбору участников на всероссийские этапы

На мероприятии состязались 28 семейных команд

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошел в Москве, в нем приняли участие около 350 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столичном Олимпийском центре имени братьев Знаменских прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На мероприятии состязались 28 семейных команд. После командного зачета все желающие сдавали индивидуальный зачет. Всего в фестивале участвовали около 350 москвичей от шести до 69 лет. Они испытали себя на силу, быстроту, гибкость, выносливость и координацию, продемонстрировали прикладные навыки. Семейные команды - победители представят Москву на всероссийских этапах", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в основном зачете победу одержала семья Костенко (школа № 1347). Она представит Москву на всероссийском этапе. Серебро завоевала команда Кириленко (Русская классическая гимназия), а бронзу - семья Акасовых (школа № 1206).

"По итогам фестиваля в номинации "Я готовлюсь к ГТО" первое место заняла семья Шаройко (школа № 1286), второе - семья Толкуновых (школа № 709), замкнула тройку лидеров команда Кованцевых (школа № 996). В номинации "Самая гибкая семья" награду получила команда Саломатиных (школа № 1282), в номинации "Самая сильная семья" - команда Соколовых (школа № 1636)", - перечислили в пресс-службе.

Мероприятие организовал Московский центр "Патриот.Спорт" столичного Департамента образования и науки. "Патриот.Спорт" также координирует выполнение нормативов комплекса ГТО в системе столичного образования.