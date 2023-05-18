Эксперт заявил, что туриндустрия в России испытывает дефицит качественных отелей

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Вадим Прасов отметил, что "объектов для доступного отдыха очень много, но все хотят отдыхать в качественных, а не в доступных"

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Дефицит качественных и современных отелей сегмента 4-5 звезд наблюдается на рынке туриндустрии России. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Вадим Прасов в кулуарах первого Форума гостеприимства России, который проходит в Перми.

"Я вижу на рынке большой дефицит качественных современных отелей сегмента 4-5 звезд. У нас сейчас объектов для доступного отдыха очень много, но все хотят отдыхать в качественных, а не в доступных. 4-5-звездочных отелей у нас 5% рынка от силы, даже меньше", - сообщил Прасов.

По словам вице-президента федерации, немаловажным аспектом является и то, что в России очень большой объем квартир, апартаментов, гостевых домов для аренды посуточно, которые находятся вне законодательного поля. "Очень важно, чтобы все играли по одним правилам и вся эта система была прозрачной", - отметил Вадим Прасов.

При этом, по его словам, отельерам страны есть за что "бороться". "Каждый год россияне с целью отдыха вывозили [из страны] миллиарды долларов. Сейчас эти миллиарды остаются в стране, вот за это как раз надо побороться. И надо бороться не железным занавесом, а созданной инфраструктурой", - сказал Прасов. Он также пояснил, что если "усилия государства, инвесторов, бизнеса приведут к тому, что мы получим большой объем новой, современной, качественной инфраструктуры, то мы можем оставить и россиянина путешествовать по родной стране, которая огромная и интересная, и добавить к этому рано или поздно внешний поток". "В этом смысле туризм может приобрести еще новый вектор развития", - заявил вице-президент ФРиО.

В этом смысле, по словам Прасова, туриндустрия России ничего не потеряла после ухода многих международных игроков. "Очень много было вопросов, что будет с сервисом, с качеством. Я думаю, что ничего печального не будет. Все люди выучены, все понимают свой маневр, все понимают, для чего и чем они занимаются. Я не думаю, что здесь можно говорить о потере сервиса, качества. Трагедии никакой не произошло, бизнес с вызовами справляется", - сообщил Вадим Прасов. Он также добавил, что важную роль в развитии индустрии играют профессиональное управление и развитие отечественных операторов.

О форуме

Первый Форум гостеприимства России и Гранд-финал конкурса "Мастера гостеприимства" проходят в Перми с 17 по 19 мая на площадке Digital-Port. В мероприятии принимают участие около тысячи человек практически из всех регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные Республики и Запорожскую область. Деловая программа форума включает в себя лекции, диалоги, круглые столы, пленарные сессии, дискуссии, дебаты с участием первых лиц страны и лидеров индустрии гостеприимства - известных рестораторов и отельеров, представителей крупнейших профильных компаний, органов власти и бизнеса, занимающихся развитием туризма в России. В рамках выставки регионов России субъекты Приволжского, Уральского, Южного и Центрального федеральных округов представляют свой туристический потенциал. Также на площадке форума организована ярмарка мастеров.

Проект реализуется президентской платформой "Россия - страна возможностей", организаторами конкурса "Мастера гостеприимства" и правительством Пермского края в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие также является частью большой программы празднования 300-летия Перми.