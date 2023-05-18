В Москве с начала 2023 года рассмотрели около 1,3 тыс. заявок на съемки киноэпизодов

Гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая отметила, что ежедневно в городе на съемки выходят 5-7 съемочных групп

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московская кинокомиссия с начала года рассмотрела заявки и помогла в организации съемок 1,3 тыс. киноэпизодов. Об этом сообщила ТАСС в четверг гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"С начала года обработано 1,3 тыс. заявок на съемки - речь не о фильмах, а эпизодах. Ежедневно 5-7 съемочных групп выходят на съемки в Москве, и это достаточно сложно организовать", - отметила Мокрицкая.

Она подчеркнула, что столица в том числе заинтересована в непрерывных съемках в новом кинопарке в районе Юрово, который расположился на Калужском шоссе.

"В дальнейшем кинопарк может использоваться как туристический объект, сейчас он активно строится. Уже готовы декорации партизанской деревни и городка в стиле Дикого Запада, ведутся съемки. Конечно, во время самого съемочного у сторонних посетителей наблюдать за работой кинематографистов возможности не будет - все-таки это узкопрофессиональный процесс", - добавила спикер.

О фондохранилище

Единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев был открыт близ Юрова в Новой Москве 27 августа 2020 года. Тогда в ходе встречи с кинематографистами мэр столицы Сергей Собянин заявил, что площадка у нового фондохранилища на Калужском шоссе годится для создания крупного кинопарка для натурных съемок.

По словам мэра, расположение киногорода удобно с точки зрения транспортной доступности: около 30 км от МКАД по Калужскому вблизи ЦКАД. Площадь территории составляет 159 га.

Решение о создании единого складского комплекса для театров Москвы было принято после встречи Собянина с деятелями культуры в октябре 2017 года. Сейчас под Юровом уже построены пять складских корпусов общей площадью 44,2 тыс. кв. м. Помимо реквизита, 26 театров сюда до конца года переведут запасники Музейного объединения "Музей Москвы", включая коллекцию автомобилей, предметы крестьянского быта и фонд "Археология", Мультимедиа арт музея, включая образцы современного искусства, коллекцию фоторепродукций и выставочное оборудование. Для временного хранения "мобильного" театрального реквизита на территории складского комплекса создана открытая площадка вместимостью до 400 контейнеров.