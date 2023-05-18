Дума вводит штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Они могут составить до 700 тыс. рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с зампредседателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным в апреле. Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Как напомнили авторы инициативы, запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания действует с 1 марта. Законопроект устанавливает штрафы за нарушение такого запрета. Для должностных лиц он может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Как отмечал ранее Горелкин, к зарубежным мессенджерам относятся в том числе и Telegram. При этом, подчеркивал он, госслужащим не грозит ответственность за использование таких мессенджеров в личных целях - ими можно продолжать пользоваться в случаях, когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания.