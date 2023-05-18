ФСБ передала в тульский музей изъятый у черного копателя клад I-II веков

В кладе находились женские украшение

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ФСБ России передала тульскому музею-заповеднику "Куликово поле" клад I-II веков нашей эры, изъятый у черного копателя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ России вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному поиску и изъятию из мест залегания артефактов I-II веков н. э. с целью дальнейшей продажи", - сообщили в ЦОС.

В изъятом кладе находились женские украшение - серьги и другие предметы.

Ленинским районным судом Тулы фигурант дела признан виновным по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие предметов археологии из мест залегания), ему назначено наказание в виде штрафа.

Приговор вступил в законную силу, а предметы археологии обращены в собственность Российской Федерации и переданы в Государственный музей-заповедник "Куликово поле".