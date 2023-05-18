Всероссийский химический диктант собрал более 146 тыс. участников

Он прошел 13 мая в очном и онлайн форматах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество участников Всероссийского химического диктанта, прошедшего 13 мая в очном и онлайн форматах, превысило 146 тыс. человек. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

"Во Всероссийском химическом диктанте приняли участие более 146 тыс. человек. [Работали] 88 очных площадок по всей России и в Китае, 1 074 онлайн-площадок провели диктант на своих ресурсах", - уточнили в МГУ, добавив, что тест прошли представители 52 стран.

В России диктант написали представители всех регионов России. Пятерку лидеров по количеству участников возглавила Донецкая Народная Республика. На втором месте - Московская область, на третьем - Москва. Четвертую и пятую строчку заняли Свердловская и Челябинская области.

Согласно результатам анализа работ участников, более 700 человек написали базовый уровень диктанта на 100%. Продвинутый уровень на "отлично" сдали 14 участников. При этом 60% написавших диктант ответили правильно более чем на половину вопросов.

Всероссийский химический диктант прошел уже в пятый раз. В этом году он был посвящен теме экологии и природных ресурсов. Центральной очной площадкой 13 мая стал химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В Китае в этот день аудитория для участников открылась в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Диктант также можно было написать на сайте химдиктант.рф. Тестирование длилось 45 минут, участникам предлагалось ответить на 25 вопросов, которые были представлены на двух языках - русском и английском.

В прошлом году организаторы определили тему теста как "Химия - свет науки через стекло жизни". В диктанте приняли участие 145 тыс. человек из 60 стран. В России были организованы 82 очные и 1 240 онлайн-площадок. За четыре года проект охватил более 350 тыс. человек.