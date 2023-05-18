Прямые авиарейсы из Ингушетии в Саудовскую Аравию для совершения хаджа запустят в июне

Рейсы будут запущены в период с 9 по 18 июня

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из аэропорта Магас в Ингушетии запустят в Джидду (Саудовская Аравия) в июне 2023 года для паломников, совершающих хадж. Обратные рейсы будут совершаться из Медины, рассказал ТАСС в четверг директор международного аэропорта Магас Магомед Цуров.

"Мы намерены запустить прямые авиарейсы в период хаджа до Джидды, а в обратную сторону - из Медины. Рейсы будут запущены в период с 9 по 18 июня, это именно расписание на вылет. На прилет расписание еще готовится. Рейсы будет осуществлять сирийская авиакомпания Fly Baghdad", - рассказал Цуров.

По его словам, для совершения авиарейсов будут использованы воздушные суда Boeing 737-900.

"От нас в Джидду будет, предварительно, выполнено 11 рейсов. За один рейс планируется перевозить 200 человек, получается 2,2 тыс. человек в общем. Но я связывался с комитетом республики по хаджу, они сообщили, что желающих совершить паломничество больше, у них есть еще резерв и количество паломников может увеличиться. Но пока Росавиацией и Министерством транспорта РФ подтверждены эти 11 рейсов", - добавил руководитель аэропорта.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину, основным событием которого является Ид аль-Адха (один из двух главных исламских праздников). Основные обряды хаджа в 2023 году пройдут в последнюю неделю июня. В январе в Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили, что квота на хадж в Саудовскую Аравию для паломников из России в 2023 году составит 25 тыс. мест.