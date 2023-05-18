Экс-главе карельского отделения СЖР отказали в снятии с него статуса иноагента

Георгия Чентемирова включили в реестр иностранных агентов в марте

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отказал в отмене статуса иноагента бывшему председателю карельского отделения Союза журналистов России (СЖР) Георгию Чентемирову. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Отказано в удовлетворении исковых требований", - прокомментировал итоги заседания представитель суда.

Минюст РФ включил Георгия Чентемирова в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Позже аналогичный статус присвоили члену правления карельского отделения СЖР Наталье Севец-Ермолиной. В конце апреля их исключили из организации, поскольку журналисты покинули Россию. В СЖР сочли, что Чентемиров фактически не занимался деятельностью регионального отделения, делая заявления от его имени. Иск с требованием снять с себя статус иноагента Георгий Чентемиров подал 27 апреля.

Внеочередной съезд Союза журналистов Карелии, где планируют избрать нового председателя, назначен на 5 июля. Об этом сообщили в группе отделения СЖР в соцсети "ВКонтакте". До тех пор временно исполняющим обязанности председателя будет член правления организации Анна Хамбир.