На реке Лене у Якутска в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды

Прогнозируют достижение критических меток

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Повышение уровня воды и достижение критических меток ожидаются у городского округа Якутска в ближайшие сутки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"По прогнозу Якутского УГМС, в ближайшие сутки ожидаются повышение уровней воды на реке Лене и достижение критических отметок в пределах городского округа "город Якутск". Существует угроза подтопления пониженных участков, дворовых территорий мкр. Даркылах", - говорится в сообщении.

Вечером в среду на реке Лене вдоль территории городского округа Якутска наблюдался густой ледоход. В четверг в 17:00 (11:00 мск) в региональном оперштабе сообщили, что верхняя кромка ледохода на Лене находится на территории Олекминского района, а нижняя - у Кангаласского мыса (рядом находится микрорайон Кангалассы, который входит в Якутск).

По данным Якутского УГМС, по состоянию на 20:00 (14:00 мск) на реке Лене у села Табага (относится к городскому округу Якутска) отмечалось превышение отметки неблагоприятного явления. "Наблюдаются выход воды на пойму и редкий ледоход. Уровень воды у села Табага достиг отметки 783 см (отметка неблагоприятного явления - 750 см, опасного явления - 970 см). Уровень воды на 20:00 (14:00 мск) у города Якутска составляет 491 см над нулем поста (отметка неблагоприятного явления - 500 см, опасного явления - 827 см)", - сообщается в Telegram-канале управления.

По данным региональных властей, в этом году на обеспечение безопасного пропуска паводковых вод в Якутии направлено почти 200 млн рублей, в том числе 120 млн из государственного бюджета республики, 70 млн - из федерального.