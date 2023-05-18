В России число студентов из стран ОИС выросло с 2021 года на 14,5 тыс.

Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов сообщил о росте числа квот в образовательных учреждениях

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Число студентов из государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в российских образовательных учреждениях с 2021 года выросло на 14,5 тыс., также растет и число квот. Об этом в четверг сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

"По состоянию на конец прошлого года в российских образовательных организациях обучались более 262 тыс. граждан государств - членов ОИС, из них более 84 тыс. человек - за счет бюджета РФ. По сравнению с 2021 годом численность обучающихся увеличилась более чем на 14,5 тыс. человек", - сказал он на ХIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

По словам замминистра, на текущий учебный год было выделено более 7 тыс. квот на обучение граждан стран из стран - участниц ОИС, это на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. В следующем году, как отметил Гатиятов, число мест вырастет до 10 тыс.

Чаще всего студенты из стран ОИС выбирают обучение по лечебному делу, экономике, программной инженерии, менеджменту и международным отношениям. Гатиятов добавил, что сейчас также идет согласование межправительственных соглашений в области высшего образования и научно-технического сотрудничества с Бангладеш, Малайзией, а также Саудовской Аравией.

Как уточнил Гатиятов ТАСС, интерес к российскому высшему образованию в целом сохраняется. "Да, есть ряд стран, откуда студентов стало приезжать меньше, но мы не можем сказать действительно ли разуверились в нашем образовании или это продиктовано политикой конкретных стран. Наблюдаем уверенный рост интереса молодежи из стран ОИС. То взаимодействие, которое у нас есть сейчас, с каждой из стран будет только укрепляться. Мы делаем акцент на программе взаимного признания дипломов и стажировок", - сказал замминистра.

Собеседник агентства отметил, что в четверг Высшая школа экономики и Ленинградский технологический институт подписали соглашения с университетом технологии Малайзии. По его словам, Московской авиационный институт уже сотрудничает и проводит стажировки для российских студентов в Малайзии и наоборот.