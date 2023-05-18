Главу МВД ЛНР Игоря Корнета доставили в госпиталь в Коммунарке

Его состояние стабильное, сообщил источник

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого ранее было совершено покушение, доставлен в Москву в госпиталь в Коммунарке.

Как сообщил ТАСС в четверг источник, состояние главы МВД стабильное.

"Корнет доставлен в Москву и помещен в госпиталь в Коммунарке под наблюдение врачей. Состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.

Покушение на главу МВД ЛНР было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении парикмахерской, где находился Корнет, взорвалась граната. В результате взрыва ранения получили восемь человек, включая глава министерства. Как сообщил во вторник врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Корнет был прооперирован и находится в сознании. СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра.