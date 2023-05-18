В Марий Эл обнаружили пятый очаг птичьего гриппа

Проведена дезинфекция прибрежной зоны, начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пятый очаг птичьего гриппа зафиксирован в Республике Марий Эл на территории озера Чихайдарово (Йошкар-Ола). Об этом сообщает в четверг пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

"В Марий Эл зарегистрирован пятый зоонозный очаг гриппа птиц, <...> по результатам экспертизы, проведенной ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория", в трупах чаек, отобранных на территории озера Чихайдарово (г. Йошкар-Ола), выделена РНК вируса гриппа А", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, в настоящее время проведена дезинфекция прибрежной зоны, начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование. Также определен круг контактных лиц - это трое сотрудников Йошкар-олинской городской станции по борьбе с болезнями животных, занимавшихся отбором проб мертвой птицы. За ними установлено медицинское наблюдение.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что в опасной зоне и зоне наблюдения введен ежедневный мониторинг заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, случаев заболеваний среди жителей не зарегистрировано.

В начале мая на отдельных территориях Йошкар-Олы ввели карантин из-за обнаружения птичьего гриппа, ограничительные мероприятия продолжают действовать, отметили в республиканском Роспотребнадзоре.