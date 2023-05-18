В Москве нет риска распространения птичьего гриппа через продукты

Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ветврачи начали проводить профилактические мероприятия на фоне распространения птичьего гриппа в Москве. Заболевание не передается через яйца и мясо птицы, сообщили ТАСС в столичном комитете ветеринарии в четверг.

"Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства (мясо птицы и яйца)", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация.

Ранее в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина сообщалось, что карантин из-за птичьего гриппа ввели в Москве на нескольких территориях. В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.