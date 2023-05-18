В Крыму восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов

По словам главы региона Сергея Аксенова, грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме уже к утру 19 мая

ТАСС, 18 мая. Ремонтные бригады вечером в четверг восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов в Симферопольском районе Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение. Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Несколько вагонов грузового поезда с зерном сошли с рельсов утром в четверг на перегоне Симферополь - Севастополь. По информации Крымской железной дороги, это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц", проверкой занимается региональное управление ФСБ. Движение электропоездов между Бахчисараем и Симферополем было приостановлено, для пассажиров запустили дополнительные автобусные рейсы.