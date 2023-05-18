КС признал недопустимым наказание за наезд на пешехода сразу по двум статьям КоАП

Кодекс об административных правонарушениях устанавливает, что никто не может нести ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) признал не соответствующей конституции практику привлечения к административной ответственности за наезд на пешехода сразу по двум составам правонарушений. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте КС.

"Признать статью 12.18, часть 2 статьи 12.24 и пункт 7 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации в их взаимосвязи не соответствующими конституции <...> в той мере, в какой они <...> не исключают в связи с одним и тем же фактом совершения водителем транспортного средства противоправных действий в виде нарушения правил дорожного движения привлечение его к административной ответственности на основании статьи 12.18 и на основании статьи 12.24 КоАП", - говорится в тексте постановления.

История вопроса

С заявлением в КС обратился гражданин Роберт Чепурной. В сентябре 2020 года он, проезжая на своем автомобиле по городу Вольску (Саратовская область), совершил на пешеходном переходе наезд на несовершеннолетнего. Мальчик получил телесные повреждения средней тяжести. Виновника ДТП оштрафовали на 1,5 тыс. рублей по ст. 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения), а позднее лишили прав на 1,5 года на основании другой нормы того же кодекса - ч. 2 ст. 12.24 (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Заявитель считает, что закон, таким образом, позволяет дважды привлекать к административной ответственности за одно и то же деяние.

Позиция КС

Кодекс об административных правонарушениях, конкретизируя статью 50 конституции, устанавливает, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Этот запрет, подчеркивают в КС, распространяется не только на случаи привлечения лица к ответственности на основании одной и той же статьи или части статьи закона, но и на случаи, когда деяние содержит признаки составов двух правонарушений, притом что один из них охватывает признаки второго состава. Именно так соотносятся составы статей 12.18 и 12.24 КоАП РФ.

С другой стороны, освобождение водителя от ответственности по ч. 1 или 2 ст. 12.24 КоАП РФ в связи с тем, что он уже привлечен к ответственности по ст. 12.18, способствовало бы формированию в обществе безнаказанности - а это, отмечает суд, несовместимо с принципом неотвратимости ответственности правонарушителя.

Таким образом, для соответствия конституции в законодательство должны быть внесены изменения, позволяющие привлекать к административной ответственности граждан на основании статьи 12.24 КоАП РФ, уже привлеченных по статье 12.18 или другим статьям главы 12 КоАП РФ (правонарушения в области дорожного движения). Пока же в случае привлечения гражданина к ответственности по ч. 1 или 2 ст. 12.24 КоАП суд должен отменять постановления о привлечении его в связи с тем же событием к ответственности по статье 12.18 КоАП.

Принятые по делу заявителя решения подлежат пересмотру.