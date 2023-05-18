18 мая, 17:54

В Рязани запретят парковку у нефтеперерабатывающей компании из-за угрозы терроризма

С 19 мая нельзя будет парковать машины на участке улицы Южный промузел от пересечения с подъездом к учебно-методическому центру ГО и ЧС, дом 6Б до остановочного пункта "Промбаза" с обеих сторон проезжей части

ТАСС, 18 мая. Парковку транспортных средств возле топливно-энергетического комплекса "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" в Рязани запретят с 19 мая для обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности объекта. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"В целях обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" с 19 мая планируется запретить парковку транспортных средств на участке улицы Южный промузел от пересечения с подъездом к учебно-методическому центру ГО и ЧС, дом 6Б до остановочного пункта "Промбаза" с обеих сторон проезжей части", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на участке, где будет запрещена парковка транспортных средств, установят дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".
  

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