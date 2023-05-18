Хабенского наградили Национальной премией интернет-контента

Актера отметили в специальной номинации премии "Быть человеком"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента проходит в центре изучения конструктивизма "Зотов" в четверг.

Актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации премии "Быть человеком", передает корреспондент ТАСС.

"Счастье - понимать, что ты живешь в стране неравнодушных людей. И это еще не точка. Мы идем дальше, идем вместе с вами. Стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", - сказал Хабенский со сцены.

Награду "за вклад в развитие социально значимого контента в России" Хабенскому вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.

О премии

Вторая часть премии - торжественная церемония награждения - пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На ней премию вручат еще в 20 номинациях. Среди ведущих - поэтесса Анна Егоян. Озвучивать церемонию будет актер Сергей Бурунов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.