ВОЗ порекомендовала применять имеющиеся вакцины от COVID-19, несмотря на мутацию вируса

Эксперты организации обратили внимание на продолжающуюся эволюцию шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Имеющиеся сейчас вакцины против COVID-19 эффективны против новых штаммов коронавируса, и их следует продолжать применять. С такой рекомендацией выступила в четверг в Женеве Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин.

"Одобренные на настоящий момент вакцины против COVID-19, в том числе вакцины на основе индексного вируса (то есть вируса, выделенного из проб первых пациентов с COVID-19 в декабре 2019 г. - прим. ТАСС), продолжают обеспечивать существенную защиту от тяжелых форм заболевания и летального исхода, что является основной целью вакцинации", - констатировали эксперты. Поэтому эти вакцины "следует продолжать использовать", подчеркнули они. ВОЗ "настоятельно рекомендует использовать доступные разрешенные вакцины, которые включают индексный вирус".

Консультативная группа отметила, что защита от "симптоматических заболеваний", которую обеспечивают существующие вакцины, "ограничена и менее продолжительна". В этой связи, по ее мнению, нужны "новые составы вакцин против COVID-19 для улучшения защиты".

Эксперты обратили внимание на продолжающуюся эволюцию шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2. Данные секвенирования показывают, что "индексный вирус и другие ранние варианты, например "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", больше не обнаруживаются у людей". По состоянию на май 2023 года в мире преобладают "потомки" штамма XBB.1, то есть XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 17 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 766 440 796 случаев заражения коронавирусом и 6 932 591 летальный исход, сделано 13 250 530 518 прививок. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.