Новгородский госуниверситет стал лидером патентной деятельности в регионе

В 2022 году вуз подал в Роспатент более 50 заявок на изобретения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Новгородский государственный университет стал лидером в патентной деятельности в регионе. В прошлом году от вуза поступило более 50 заявок, в то время как от всего региона - 160, сообщил ТАСС в четверг руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов в рамках Международного форума молодых изобретателей и инноваторов, который проходит в Великом Новгороде.

"Новгородский университет - лидер патентной деятельности в регионе. Пять лет назад мы, Роспатент, заключили соглашение с университетом и этот шаг стал толчком к серьезному развитию инноваций и достижению конкурентоспособных разработок вузовской науки. Более 50 заявок были поданы на изобретения за прошлый год, более 30 заявок - на полезные модели. Это серьезные цифры, что дает возможность Новгородской области занимать уверенные позиции в Северо-Западном округе", - сказал Зубов.

В своем выступлении на открытии форума молодых изобретателей и инноваторов, который проходит в рамках инициативы "Проектирование будущего", он отметил, что в регионе виден рост патентной активности.

"Необходимы и действенные меры по формированию компетенций в области интеллектуальной собственности. Без этого научный потенциал может и не получить достойного выхода. В Новгородской области в прошлом году были поданы 160 заявок на изобретения, а в этом году число поданных заявок уже превысило уровень прошлого года", - сказал он.

Международный форум молодых изобретателей и инноваторов "Технологии, защита и развитие" открылся на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" при поддержке Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, Роспатента, правительства Новгородской области, Федерального института промышленной собственности, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Евразийского патентного ведомства.

Главные участники форума - молодые изобретатели, ученые, представители креативных индустрий в возрасте 18-35 лет - прибыли из России и восьми стран, представили свои разработки на выставке инновационных проектов. Также в рамках форума прошли I Евразийская конференция женщин - изобретателей и технологических предпринимателей, заседание Административного совета ЕАПО, тематические круглые столы, мастер-классы, встречи с экспертами в сфере инноваций и интеллектуальной собственности.